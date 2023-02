Francesca Chillemi chi è. Il fidanzato Stefano, il figlio e le voci su Can Yaman

23 febbraio 2023 a

a

a

Francesca Chillemi oggi, giovedì 23 febbraio, sarà ospite di Oggi e un altro giorno. Messinese, 38 anni ancora da compiere, è nata a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1985, in provincia di Messina, ma nel 2003 ha lasciato la Sicilia per partecipare al concorso di Miss Italia che ha vinto a soli 18 anni. E' rientrata nella sua Messina per diplomarsi per poi iniziare la carriera di modella. E' poi entrata nel mondo della tv, dove si è subito distinta non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua innata simpatia. Ha partecipato a diverse fiction di successo tra cui Un medico in famiglia 4, Il Commissario Montalbano, Squadra Antimafia, La bella e la Bestia e Braccialetti Rossi. Ma il grande successo è arrivato con Che Dio ci aiuti su Rai 1 in cui ha interpretato Azzurra. E' stata poi protagonista di altre fiction. La vita sentimentale? E' fidanzata con Stefano Rosso, figlio del fondatore del marchio Diesel. Insieme hanno avuto Rania, nata nel 2016. Vivono a New York dove si sono trasferiti. Ultimamente Francesca Chillemi è stata vista in compagnia di Can Yaman è si rincorrono le voci di una loro possibile simpatia. Su Instagram supera il milione di follower.

Gli ospiti di Oggi è un altro giorno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.