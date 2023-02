Michelle Impossible & Friends, ospite Loredana Bertè con le sue canzoni più famose

22 febbraio 2023 a

Loredana Bertè ospite della prima puntata di Michelle Impossible & Friends in onda questa sera, in prima serata, su Canale 5. La regina indiscussa del rock italiano si prepara a incantare il pubblico con le sue canzoni più belle.

L'artista, sorella minore di Mia Martini, nella sua discografia vanta importanti collaborazioni con alcuni fra i maggiori artisti e produttori italiani. Ha partecipato complessivamente a dodici edizioni del Festival di Sanremo. Nel 2008 le è stato assegnato il Premio alla carriera città di Sanremo e nel 2019, per placare il malcontento del pubblico in sala dovuto al suo quarto posto, è stato inventato per lei il Premio pubblico dell'Ariston.

Loredana Bertè in aprile torna live nei teatri italiani con uno show in cui ancora una volta si mette in gioco con le sue canzoni. Manifesto tour teatrale 2023 offrirà una amplia scaletta dove si passa da momenti di pura commozione e intensità conme con Il Mare d’inverno e Sei bellissima ad attimi di delirio collettivo con le hit più recenti come Non ti dico no. Quest'ultima canzone, probabilmente, verrà proposta anche questa sera nel corso della trasmissione Michelle Impossible & Friends.

