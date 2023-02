Chi l'ha visto? Il caso Liliana Resinovich: la Procura chiede l'archiviazione, l'appello del fratello

22 febbraio 2023 a

Questa sera a Chi l'ha Visto?, in onda dalle 21,20 su Rai 3, torna il caso di Liliana Resinovich, la pensionata di 63 anni scomparsa il 14 dicembre 2021 e il cui corpo senza vita venne ritrovato il 5 gennaio 2022 nell’area boschiva dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Resinovich si sarebbe allontanata da casa e si sarebbe addentrata nel bosco dove poi è stato ritrovato il suo cadavere. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe infilato la testa in due sacchetti di plastica neri dell’immondizia e sarebbe morta per asfissia. La procura di Trieste ha chiesto di archiviare il fascicolo: dopo oltre un anno di indagini non sono stati raccolti elementi tali da per poter ipotizzare che la donna sia stata uccisa.

A Chi l'ha visto? i casi di Liliana Resinovich e Cristina Golinucci.

"Nulla" scrive il procuratore capo Antonio De Nicolo, è stato "trascurato di ciò che poteva essere ragionevolmente intrapreso per giungere a una compiuta descrizione delle circostanze della scomparsa di Resinovich e per l’individuazione dei possibili reati". Nero su bianco, il procuratore capo triestino sottolinea che "non è necessario sciogliere il dilemma" se Resinovich sia morta il giorno stesso della scomparsa o qualche tempo dopo "per giungere all’archiviazione della vicenda: è sufficiente constatare che dalle indagini, scrupolosamente condotte, non è emersa, con un minimo di concretezza, alcuna ipotesi di reato specifica e perseguibile ai danni della deceduta". Questa sera Sergio, il fratello di Liliana, torna a parlare e ribadisce la sua posizione: "Mia sorella è stata uccisa e ci opporremo alla richiesta di archiviazione".

