Michelle Impossible & Friends, con la bionda conduttrice anche l'ex marito Eros Ramazzotti la figlia Aurora

Michelle Hunziker torna stasera protagonista dello show in prima serata su Canale 5, Michelle Impossibile & Friends. Tra i protagonisti della puntata di oggi, mercoledì 22 febbraio, anche l'ex marito Eros Ramazzotti e la figlia Aurora che tra qualche mese li renderà nonni del loro primo nipotino. E' proprio Aurora ad annunciare la sua partecipazione al programma con un post su Instagram. "Altro giro, altra corsa. In prima serata su Canale 5 va in onda #MichelleImpossibleAndFrineds, non posso postare le foto che vorrei perché non voglio spoilerare ma... consiglio vivamente la visione".

Michelle Impossibile & Friends stasera con Eros Ramazzotti, Loredana Bertè e Max Pezzali

Aurora Ramazzotti, 26 anni, è molto legata a entrambi i genitori. Dopo il diploma, si è iscritta alla Cattolica di Milano per studiare Sociologia ma poi ha preferito mettere da parte lo studio per dedicarsi allo spettacolo. Aurora non ha mai nascosto il suo sogno: quello d'intraprendere una carriera nel mondo della musica, sulle orme di papà Eros. Il cantante ha subito dato il suo appoggio: "Io l'aiuterò - ha detto in una recente intervista - scrivendo, organizzando e scegliendo come ho sempre fatto. E canteremo ancora insieme".

