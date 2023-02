I bambini di Cold Rock, film stasera in tv mercoledì 22 febbraio su Rai 4. Trama

22 febbraio 2023 a

Stasera in tv il film "I bambini di Cold Rock" alle 21,20 su Rai 4. Per gli amanti del genere horror un appuntamento da non perdere. La regia è di Pascal Laugier, protagonisti Jessica Biel, Stephen McHattle e Katerine Ramdeen. La trama. Per molti anni, la cittadina di Cold Rock è stata il teatro di alcune misteriose scomparse di bambini, spariti nel nulla senza che nessuno abbia visto nulla o trovato mai alcuna traccia. I residenti credono che sia colpa dell'uomo alto, un oscuro personaggio che, nell'ombra, porta via i più piccoli per non liberarli mai più

Julia, un'infermiera dalla forte tempra, non ha mai creduto alle superstizioni. Devastata economicamente e spiritualmente, cerca di mantenere un minimo di normalità a casa e al lavoro. Fino a quando una notte va in camera del figlio e non trova più il bambino.

