Mare fuori 3, stasera in tv mercoledì 22 febbraio su Rai 2 la seconda puntata. La trama

22 febbraio 2023 a

a

a

Stasera su Rai2, alle 21.20, torna Mare fuori 3, la serie incentrata sui ragazzi rinchiusi nell'Istituto di pena minorile di Napoli. Dopo il successo ottenuto sulla piattaforma streaming RaiPlay la serie arriva per la prima volta in chiaro. Sei le serate di programmazione, ognuna composta da due episodi.

Video su questo argomento Sanremo, il cast di "Mare Fuori" canta all'Ariston la loro sigla TMNews

Oggi 22 febbraio andrà in onda la seconda puntata.

Si intitola Doppia vendetta, il primo dei due episodi di stasera. Edoardo è determinato a vendicarsi di Mimmo. Carmela ha incaricato Salvo, il cugino di Edoardo, di far entrare in Ipm tre cani sciolti. In cambio, li farà diventare soldati fidati di suo marito.

Il secondo episodio della serata ha come titolo L’amore che salva, I tre nuovi arrivati in Ipm provocheranno una rissa, mentre vediamo che nel passato di Luigi c'è stato un amore con un ragazzo, Matteo, e che con lui era in procinto di partire verso Berlino. Nell'istituto arriva anche una nuova educatrice: Sofia Durante.

Dal film con Tinto Brass a Mare Fuori: Anna Ammirati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.