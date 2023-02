Stasera c'è Cattelan, su Rai 3 mercoledì 22 febbraio ospite il vincitore di Sanremo Marco Mengoni

22 febbraio 2023 a

Nuova settimana per Alessandro Cattelan con “Stasera c’è Cattelan”, in onda ogni martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata, alle 23.15, su Rai2. Ospiti di questa sera, mercoledì 22 febbraio, saranno il vincitore di Sanremo 2023 Marco Mengoni e la fashion stylist Anna Dello Russo.

Alessandro Cattelan oltre a essere un conduttore televisivo e radiofonico si è cimentato anche nell'attività di scrittore: nel 2008 è stato pubblicato da Mondadori il suo primo romanzo "Ma la vita è un'altra cosa", scritto insieme all'amico Niccolò Agliardi, nel 2010 esce "Zone rigide", l'anno successivo esce il suo terzo romanzo "Quando vieni a prendermi?". Suo anche il libro per bambini "Emma libera tutti!" il cui ricavato è andato in beneficenza per l'associazione Caf onlus.

