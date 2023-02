Wanda Nara, chi è. Scoppia la pace con Mauro Icardi. Il passato e i figli

21 febbraio 2023 a

Wanda Nara ha bisogno di presentazioni? Probabilmente no. Chi non conosce la showgirl argentina, moglie del calciatore Mauro Icardi, ex di Maxi Lopez, mamma di cinque figli e protagonista dei social a colpi di foto a luci rosse? Classe 1986, modella, showgirl, procuratrice sportiva, stasera martedì 21 febbraio si confessa a Belve. Nel corso della sua intervista (registrata) ha raccontato la verità sulle ultime notizie relative al suo matrimonio e ha risposto alle domande incalzanti di Francesca Fagnani.

La vita sentimentale di Wanda Nara è stata sempre particolarmente intensa. Sposata dal 2008 al 2013 con Maxi Lopez, è diventata mamma tre volte: Valentino, Benedicto e Constantino. A colpi di accuse sull'infedeltà i due hanno divorziato e l'argentina si è legata a Mauro Icardi che in quel periodo era grande amico proprio di Lopez di cui era anche compagno di squadra. Lei ha comunque sempre negato di aver tradito il marito, mentre lui l'avrebbe fatto addirittura con la governante. Nel 2014 il matrimonio con Icardi e l'arrivo di altre due figlie, Francesca e Isabella.

Poi le avvisaglie di una crisi, confermate dall'annuncio della separazione avvenuto a settembre 2022. Nelle ultime settimane la possibile riconciliazione e la conferma proprio a Belve: "Stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Siamo sposati da quasi 10 anni, per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di durare tutta la vita". Di Wanda Nara hanno sempre e puntualmente fatto scalpore le foto sexy pubblicate sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 16 milioni di follower.

