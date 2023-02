Anna Oxa, chi è. Il successo, i matrimoni falliti, la lite di Sanremo

21 febbraio 2023 a

Dopo il Festival di Sanremo non ha voluto parlare con nessuno. Non ha rilasciato interviste. Ha scelto il silenzio. Stasera, martedì 21 febbraio, si confessa a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. E sicuramente non mancheranno le domande scomode, come sempre accade nei faccia a faccia. Conosciamo meglio quella che a lungo è stata considerata una delle cantanti più dotate del Paese. Nata e cresciuta a Bari, è albanese di origini da parte del padre. Il vero nome è Anna Hoxha. Nata il 28 aprile 1961, ha iniziato a cantare da bambina e a soli 15 anni ha inciso il suo primo 45 giri. Nel 1978, a 17 anni, ha debuttato a Sanremo.

Tra le sue canzoni più importanti Quando nasce un amore, Ti lascerò, Senza pietà, Io no e Un’emozione da poco. In passato avrebbe denunciato un medico per presunte molestie. Tra lei e Loredana Bertè non corre buon sangue e in passato ad Amici si sono scontrate più volte.

E la sua vita privata? Numerosi i matrimoni falliti. Da quello con Franco Ciani a quello con il magnate Behgjet Pacolli, durato dal 1999 al 2002, poi da Gianni Belleno ha avuto i suoi due figli, Francesca, nata nel 1992, e Qazim. Infine è stata sposata con l’allora sua guardia del corpo Marco Sansonetti, più giovane di lei. Si sono separati nel 2006. Durante l'intervista a Belve ha detto la sua sulla lite con Madame e non ha risparmiato frecciate alla sala stampa.

