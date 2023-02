Naike Rivelli, chi è. La mamma Ornella Muti e il mistero del padre. Foto sexy e battaglia vegana

21 febbraio 2023 a

Di certo la mamma non ha bisogno di presentazioni. E' Ornella Muti, una delle attrici più amate del cinema italiano. Sul padre, invece, aleggia più di un mistero. Sembrava essere il produttore spagnolo José Luis Bermúdez de Castro, poi un esame del dna ha smentito quella che pareva una verità. Lei comunque è Naike Rivelli, ormai volto conosciuto del cinema, della musica e dei social, dove porta avanti le sue battaglie.

E' nata a Monaco di Baviera nel 1974 e porta il vero cognome della mamma che nella vita si chiama Francesca Romana Rivelli. Ha iniziato a recitare quando aveva solo otto anni, nel film Bonnie e Clyde all'italiana, poi nel 1990 il vero esordio con Ettore Scala. Ha lavorato anche con Carlo Vanzina, Luca Miniero e altri registi.

Ma ha anche condotto Paperissima, ha partecipato a Pechino Express con il fratellastro Andrea Fachinetti. E ovviamente non sono mancate le fiction. Nel mondo della musica il suo nome è Nayked. Nel 2010 il primo singolo e l'anno dopo il suo unico album. Carriera a parte, Naike Rivelli è molto attiva sui social, soprattutto Instagram, dove condivide video e foto, alcuni in abbigliamento particolarmente provocante. Sostenitrice dei diritti degli animali e vegana, non risparmia post estremamente polemici.

E la vita sentimentale? Ha un figlio che si chiama Akash Cetorelli. E' nato nel 1996, il padre è Cristian Cetorelli. Akash vive a San Francisco dove studia. L'attrice nel 2010 ha rivelato di essere bisessuale. Vive con la mamma in provincia di Alessandria. Difendendo il Codacons è stata protagonista di una dura polemica nei confronti di Fedez.

