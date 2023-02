Fuori dal coro, stasera martedì 21 febbraio su Rete 4. Ospiti e anticipazioni

21 febbraio 2023 a

Non c'è martedì, o quasi, senza Fuori dal coro. Sarà così anche oggi, martedì 21 febbraio. Su Rete 4 consueto appuntamento con il talk condotto da Mario Giordano, tra politica, cronaca, economia e costume. Questa sera al centro della puntata il Superbonus. La decisione del governo di correggere la norma, ha suscitato polemiche e dure reazioni. Gli italiani rischiano di ritrovarsi ad affrontare spese non previste con le abitazioni ridotte a veri e propri cantieri. Cosa accadrà? L'esecutivo come affronterà la situazione. Come sempre, anche stasera Fuori dal coro si occuperà dei ladri di case. Dagli abusivi agli inquilini che non pagano l'affitto, a rimetterci sono troppo spesso i proprietari. Annunciata inoltra un'inchiesta sui centri sociali che occupano edifici pubblici e non pagano le bollette. Sarà, inoltre, affrontato il tema dei colpi in villa.

