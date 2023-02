Che Dio ci aiuti, stasera martedì 21 febbraio su Rai 1. Trama e anticipazioni

21 febbraio 2023 a

Che Dio ci aiuti, nuovo appuntamento con la fiction stasera in tv, martedì 21 febbraio, su Rai 1. Due gli episodi in programma. Il primo si intitola La gara della vita. Azzurra ha un compito importante: far trascorrere a Sara ed Emiliano più tempo possibile insieme. E' convinta, infatti, che possano essere la famiglia perfetta per Elia e spera che i due si innamorino, come Cate lo è di GIuseppe.

Tra loro, però, le cose non sembrano andare benissimo. Tutto perfetto, invece, tra Ludovica ed Ettore, tanto che lui vuole presentare la ragazza ai genitori. Suor Costanza è attesa da un intervento chirurgico, ma riesce a superare la paura grazie ad Azzurra ed Eva, atleta non vedente.

Il secondo episodio della serata è Il senso di ogni cosa. Azzurra insiste con Emiliano e Sara, quest'ultima ha dalla sua anche suor Teresa che mette alla prova la donna. Il rapporto tra Ettore e Ludovica sembra guastarsi e lui cerca di evitare la ragazza. Cate si finge indifferente nei confronti di Giuseppe nella speranza di farsi notare. Al convento arriva la famiglia di Emiliano che sente la competizione con il fratello Seba. Due episodi che come al solito saranno seguitissimi dai telespettatori.

