CartaBianca stasera martedì 21 febbraio su Rai 3. Gli ospiti e le anticipazioni

Stasera in tv, martedì 21 febbraio, su Rai 3 torna puntuale CartaBianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer. Come sempre al centro dell'attenzione i principali temi di attualità, nazionale e internazionale. Dalla cronaca alla politica, dal costume all'economia. Sicuramente si parlerà della crisi tra Ucraina e Russia che dopo la visita di Joe Biden è diventata ancora più complessa. Ma si parlerà anche degli scenari economici del Paese. Gli ospiti come sempre saranno ufficializzati via social.

