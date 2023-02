Belve, stasera in tv martedì 21 febbraio su Rai 2. Ospiti e anticipazioni

21 febbraio 2023 a

a

a

Belve torna su Rai 2 da stasera, martedì 21 febbraio, a partire dalle ore 21.20. Il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani nelle precedenti edizioni ha avuto grande successo e c'è molta attesa per le nuove puntate. Del resto le interviste sono molto pungenti e ironiche, ben diverse dal solito: nessuno sconto per gli ospiti, sempre grandi protagonisti del mondo della politica, dello spettacolo, dello sport e dell'economia. Le prime belve ospiti questa sera sono Ignazio La Russa, presidente del Senato; la showgirl Wanda Nara; la cantante Anna Oxa; Naike Rivelli, attrice, figlia di Ornella Muti. Le interviste saranno intervallate dalla satira di Ubaldo Pantani e dalle incursioni di rivelazioni del web. Tra le new entry anche Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane della pagina Instagram “Eterobasiche”, e Cristina Di Tella, la ragazza termolese, star di TikTok.

Luca Tommassini, dalle botte del padre a ballerino di Madonna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.