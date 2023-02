Luca Tommassini, chi è. La storia con Heather Parisi e le botte del padre

21 febbraio 2023 a

Luca Tommassini, coreografo, ballerino e direttore artistico, è ospite di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Ma chi è Tommassini? Nato nel 1970 a Roma, ha iniziato a ballare a nove anni nella scuola diretta da Enzo Paolo Turchi. Ha avuto un rapporto complesso con la famiglia di origine: il padre picchiava la madre, poi ha iniziato anche con lui e la sorella. A 17 anni è stato scelto come primo ballerino del Festival di Pippo Baudo e nel 1993 si è recato negli Stati Uniti, entrando nel corpo di ballo di Madonna. Poi le collaborazioni con molte star: Diana Ross, Prince, Janet Jackson, Whitney Houston, Kylie Minogue, Michael Jackson, Ricky Martin, Eminem, Pharrel Williams, Katy Perry, Robbie Williams, Diana Ross, Beyoncé, Johnny Depp, Robin Williams, Angelina Jolie, Alicia Keys, Pink e Take That. E' stato coreografo e direttore artistico di Amici e X Factor. Uno sguardo alla vita privata. Ha dichiarato apertamente di essere bisessuale. Ha avuto una relazione con Heather Parisi ed è molto amico di Ilary Blasi. E' stato coinvolto nello scandalo Totti-Blasi. Tommassini partì con l'ex moglie del capitano della Roma per andare in Lapponia e concedersi una vacanza insieme all'autore televisivo Ennio Meloni.

Ferrini, Tommassini, Petri e Cucinotta a Oggi è un altro giorno

