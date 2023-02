Eden, pianeta da salvare stasera in tv, lunedì 20 febbraio su La7. Le anticipazioni

20 febbraio 2023 a

Stasera in tv, lunedì 20 febbraio, su La7 appuntamento con Eden, alla scoperta delle meraviglie del mondo. Inizio alle ore 21.15 per il programma condotto da Licia Colò che oggi sale sulla montagna di Trento, il Monte Bondone, detentore di un importante primato: sulle sue pendici nel 1935 fu inaugurato dai pionieri dello sci il primo impianto di risalita d’Europa. Ancora oggi il comprensorio è meta di turisti durante tutte le stagioni. Michele Lanzinger, direttore del Museo delle scienze naturali di Trento, racconta come il Bondone sta affrontando la sfida dei prossimi anni contro il cambiamento climatico e ambientale. Nell'occasione Valerio Rossi Albertini spiega i segreti della neve e pro e contro dell'innevamento artificiale delle piste da sci.

Poi Licia Colò visita Trento, dove la sua storia rinascimentale si sposa con un approccio al futuro tra i più consapevoli del Paese. Sarà ripercorso il triste epilogo dell'eroe irredentista Cesare Battisti, fucilato nel 1916 dagli austriaci nei giardini del Castello del Buonconsiglio. Infine l'Orrido dove scorre il torrente Fersina.

Dopo l'Italia, il programma si sposta nel mondo. Reportage di Mr. Nat dalla regione dello Jutland in Danimarca e tre documentari in altrettanti luoghi magici del pianeta: l’Alhambra di Granada in Spagna, la più grande distesa salina del mondo in Bolivia e un paradiso terrestre in emergenza ambientale, le Maldive.

