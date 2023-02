Freedom Oltre il confine, stasera in tv lunedì 20 febbraio su Italia 1. Anticipazioni

20 febbraio 2023 a

a

a

Freedom Oltre il confine torna puntale stasera in tv, lunedì 20 febbraio, su Italia 1. Come al solito sarà Roberto Giacobbo ad accompagnare i telespettatori nei suoi particolari viaggi con reportage e documentari inediti. Di nuovo blitz in Egitto con Zahi Hawass, stavolta nella Valle dei Re alla scoperta della tomba di Tutankhamon, dei templi di Luxor e Karnak, a Saqqara, e su una feluca che solca le acque del Nilo. In Italia approfondimento sul lavoro di restauro di Venaria Reale, antica residenza dei Savoia, che incarna lo sfarzo delle monarchie assolute del XVII e XVIII secolo. In Sardegna la storica Miniera di San Giovanni, ad Iglesias, all’interno dell’immensa Grotta di Santa Barbara. Infine Altare, piccolo paese in provincia di Savona, definito la Rennes-le-Château italiana.

Step Carnival a Stasera tutto è possibile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.