Oggi è un altro giorno, svelata in tv la lettera di Milva al maestro Natale Massara

20 febbraio 2023 a

E' una lettera del 1984. In occasione del Natale, Milva scrisse al maestro Massara che stava lavorando in Germania. Massara ha riletto la lettera a Oggi è un altro giorno che nella puntata di oggi, lunedì 20 febbraio, ha ricordato proprio Milva. "L'oro è per l'amore, l'argento è forte come un'amicizia, come la nostra amicizia, professionale e umana. Grazie Natale per tutto il lavoro che hai svolto per me, tanti auguri a te e a tutta la tua famiglia e grazie per l'assistenza con l'affetto e l'amicizia". Il maestro ha poi mostrato la lettera in diretta tv.

