I casi di Teresa Battaglia, stasera in tv lunedì 20 febbraio su Rai 1. La trama

20 febbraio 2023 a

Stasera in tv, lunedì 20 febbraio, su Rai 1, nuovo appuntamento con I casi di Teresa Battaglia: Fiori sopra l'inferno. Il thriller interpretato da Elena Sofia Ricci, seguitissimo dai telespettatori, è di nuovo protagonista della serata della rete ammiraglia della televisione di Stato. Diamo uno sguardo alla trama. Teresa è aiutata da Marini e recupera i sensi. Vanno da Mathias per parlargli, mentre l'uomo che indossa il tabarro osserva gli studenti e un'auto per un soffio non investe una donna con un passeggino. Il tipo si lancia contro il fuoristrada e lo colpisce più volte davanti a Teresa e Marini che assistono alla scena. Gli eventi si susseguono. Melania Kravina sembra sparita nel nulla, ma Marini e Parisi ritrovano la donna ancora in vita. Teresa si trasferisce a Travenì. Spunta di nuovo il fuoristrada e alla guida c'è David Knauss, il figlio del sindaco, con alcuni amici. L'uomo con il tabarro prova a strangolarlo. Nel secondo episodio David Knauss viene soccorso da un'ambulanza e Parisi e a Marini interrogano gli amici. In ospedale David fornisce a Teresa qualche dettaglio. Lei si concentra su un elenco di uomini della zona con occhi azzurri e d'età compresa tra i 30 e i 50 anni. Quando Dante, il padre di Lucia, viene fermato mentre è intento a superare il confine, Teresa gli mostra la foto di Lucas Ebran, e l'uomo conferma che si tratta del ricercato. David riconosce la persona che lo ha aggredito. Intanto il bidello della scuola viene colpito con forza da Brughi. I bambini si imbattono in uno scheletro e l'uomo con il tabarro è pronto ad attendere l'auto di Viesel.

