È sempre mezzogiorno!, oggi lunedì 20 febbraio su Rai 1. Settimana di Carnevale

20 febbraio 2023 a

È sempre mezzogiorno! con Antonella Clerici questa settimana festeggia il Carnevale a partire da oggi, lunedì 20 febbraio, fino a venerdì 24 dalle 11.55 su Rai 1. Divertenti sorprese attendono gli spettatori. I cuochi provenienti da tutta Italia proporranno ricette tradizionali o preparazioni originali create appositamente e sveleranno i segreti delle loro preparazioni. Accanto alla conduttrice, il cast fisso della trasmissione: Giovanna Civitillo suggerirà mostre, eventi e sagre in tutta la Penisola. I lievitati non hanno segreti per Fulvio Marino, maestro panificatore. Lorenzo Biagiarelli è “il Signore degli Aneddoti”: svela curiosità sui cibi e sulle tradizioni del Belpaese. Evelina Flachi, curatrice del benessere, darà consigli nutrizionali. Ci sarà anche Alfio Bottaro: da cosa si travestirà questa settimana? Il simpatico factotum di studio non è nuovo ai costumi che scatenano l’ilarità in studio e a casa. Migliaia di prenotazioni vengono ogni giorno registrate per partecipare, tramite estrazione, ai tanti giochi telefonici del programma. Per prenotarsi si può telefonare allo 06.45789090, oppure ci si può iscrivere sul sito giocherai.it.

