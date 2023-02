Anche Elodie ospite da Fazio, chi è la bellissima cantante romana

19 febbraio 2023 a

a

a

Elodie entra nel mondo dello spettacolo partecipando ad Amci di Maria De Filippi. Oggi ha 32 anni, è sulla cresta dell'onda anche grazie alla partecipazione all'ultimo festival di Sanremo con la canzone Due. Elodie nasce a Roma ed è lì che cresce, in mezzo a non poche difficoltà. Come lei stessa ha raccontato più volte viene da una famiglia umile e non ha molta possibilità di studiare. Il padre e la madre si separano e la mamma, una bellissima modella di origini creole, si ammala gravemente. La sua passione per la musica emerge presto e lei inizia come cantante di strada. Ad Amici arriva seconda e il 2009 non viene presa a X Factor. Nel 2014 partecipa al videoclip di Fedez e il suo primo singolo è Un'altra via. Accanto alla carriera da cantante, Elodie coltiva un profilo social di tutto rispetto con migliaia di follower. Elodie ha avuto una lunga relazione con il cantante Marracash e dall'estate dello scorso anno fa coppia col pilota di moto Gp, Andrea Iannone.

Crimini e amori, il 19 febbraio la prima puntata di Resta con me su Rai Uno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.