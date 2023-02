Domenica 19 febbraio su Canale 5 riparte Lo show dei record

Sullo stesso argomento: Chi è Francesco Arca, il protagonista della fiction Resta con me

Torna su Canale 5 in prima serata domenica 19 febbraio Lo Show dei record, la trasmissione in cui partecipanti da ogni parte del mondo proveranno a battere guinness dei primati in ogni disciplina. A condurre il programma ci sarà Gerry Scotti. Per lui è la seconda conduzione consecutiva e la quarta in totale. Anche lo stesso Scotti vanta un record imbattuto: ha presentato 1.690 puntate di Chi vuol esser milionario. Nessun altro al mondo ne ha condotte così tante. Assieme a Scotti, come inviato esterno, ci sarà Umberto Pelizzari, che al suo attivo ha diversi record mondiali di discipline legate all'apnea.

