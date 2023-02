Non è l'arena, stasera 19 febbraio Giletti parla del processo Ruby-ter

19 febbraio 2023 a

Torna la popolarissima trasmissione di Massimo Giletti. L'appuntamento in prima serata con Non è l'arena è particolarmente atteso perché, affronterà, tra gli altri argomenti, l'assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter. Ad anticiparlo è stato lo stesso Giletti in un'intervista fatta a Rtl 102.5 in mattinata.

Nella puntata di domenica 19 febbraio, in onda a partire dalle 21.15, si parlerà anche della strage di via D'Amelio in cui venne ammazzato il giudice, Paolo Borsellino. Oggi in particolare verrà approfondita la figura di Vincenzo Scarantino, fermato e arrestato nel 1992 si pente e collabora ma fornisce informazioni false.

Altro tema all'ordine del giorno è quello dei costi della politica e mentre l'inflazione galoppa il consiglio regionale della Sicilia si aumenta lo stipendio. In studio ci saranno quindi il parlamentare regionale Cateno De Luca, appartenente al partito Sud chiama Nord e il grillino Nuccio Di Paola. In studio anche Nello Trocchia, Peter Gomez, Sandra Amurri, Maurizio Paniz.

