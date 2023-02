Che tempo che fa: gli ospiti di domenica 19 febbraio

19 febbraio 2023 a

Torna il talk show domenicale di Rai Tre di Fabio Fazio. Stasera, domenica 19 febbraio, in prima serata si alterneranno sul divano di Fazio, Renato Zero, Elodie, Vera Politkovskaja, Roberto Saviano, Franco Locatelli e Roberto Burioni. Renato Zero presenterà in studio il suo nuovo tour mondiale con 22 date in programma per celebrare i 56 anni di carriera. Dai 56 anni di carriera di Renato Zero si passa alla nuova stella del pop italiano: Elodie. Reduce dal successo del Festival di Sanremo, la cantante romana vive un momento d'oro non solo con la musica - è appena uscito il suo ultimo album, Ok respira - ma anche col successo della serie Amazon Prime Sento ancora la vertigine.

Dalla musica all'attualità, Vera Politkovskaja, la figlia della giornalista Anna Politkovskaja, ammazzata a Mosca il 6 ottobre del 2006. Vera arriva per presentare il libro che ha scritto su Anna e si chiama "Una madre. La vita e la passione per la verità di Anna Politkovskaja". In studio anche don Davide Banzato, nelle librerie con “Cerca il tuo Orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi”, in cui dialoga con Papa Francesco; la vicedirettrice del quotidiano La Stampa Annalisa Cuzzocrea; l’editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo. Non mancherà l'ironia di Luciana Littizzetto.

