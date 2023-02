Laura Santi e la vita con la sclerosi: "Quando sarà il momento voglio poter morire, mi farebbe vivere meglio"

Francesca Marruco 19 febbraio 2023 a

a

a

“Io voglio sapere di avere quella porta da poter aprire quando sarà il momento”. Quella porta, per cui Laura Santi si batte in prima persona come attivista con l’associazione Luca Coscioni, è una legge sull’eutanasia legale che permetta a chi come lei è gravemente malato, di porre fine alle sofferenze. Laura ha 48 anni, è una collega giornalista, ha iniziato a scrivere al Corriere dell’Umbria. Dice di ricordare quel periodo come uno dei momenti più belli. Da poco meno di un decennio la sua sclerosi multipla è diventata progressiva e ora, per dirla con parole sue “senza braccia e gambe altrui non posso nemmeno grattarmi un piede. O cambiare posizione nel letto”. Figurarsi camminare, scendere le scale, mangiare un gelato. Mentre mi concede un po’ del suo prezioso tempo chiede alla sua assistente di darle da bere. “Le mie mani non sono più buone” mi spiega. Il suo corpo in autonomia non può più nulla. “Moltiplicatelo per qualunque gesto e per una vita intera, 24 ore su 24” mi dice. La risposta è ciò che lei definisce una “quotidianità feroce”. Scandita da una routine purtroppo condita da assistenza sanitaria carente, che vuol dire diritti negati e disservizi, colmata spesso da miracolosi gesti d’amore di chi le sta attorno. Ma Laura non è solo questo. Vorrei farvela sentire la forza che trasmette mentre racconta che “non voglio fare quella che pensa solo a morire, perché io ho un istinto di vita molto forte”...

Corriere dell'Umbria del 19 febbraio

Eutanasia: associazione Coscioni, '+111% richieste, in 17 pronti a rischiare carcere'

