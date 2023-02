Mario Di Leva, chi è il piccolo protagonista della fiction Resta con me

19 febbraio 2023 a

a

a

A 10 anni ha già recitato in diversi ruoli sia per il cinema che per la tv. E' Mario Di Leva, il baby attore napoletano, tifosissimo del Napoli, che sarà il protagonista bambino della fiction Resta con me accanto a Francesco Arca. Mario è stato recentemente ospite al festival di Sanremo per presentare la fiction proprio insieme ad Arca. Il ragazzino ha esordito nel 2018 nel remake della commedia teatrale di Eduardo De Filippo, Il sindaco del rione sanità. Nel 2020 ha preso parte al film di Sergio Rubini dal titolo, I fratelli De Filippo e nello stesso anno ha avuto un ruolo nella pellicola Come prima. Nel 2021 infine ha recitato insieme ad Aldo Baglio in Una boccata d'aria.

A Verissimo arrivano Michelle Hunziker e Rita Pavone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.