Al via oggi 19 febbraio la fiction Resta con me su Rai Uno

19 febbraio 2023 a

a

a

Esordisce domenica 19 febbraio in prima serata su Rai 1 la nuova fiction Rai con Francesco Arca, Resta con me. Il polizesco, condito da amori, drammi e grandi sentimenti, è composto di otto episodi, ognuno di due puntate. Stasera in onda le prime due. Il protagonista principale è l'attore senese Francesco Arca, che veste i panni di Alessandro Scudieri, un vice questore in servizio a Napoli sposato con Paola che nella fiction è interpretata da Laura Adriani. Lei è incinta ma un evento tragico cambierà le loro vite in cui invece farà ingresso Diego (interpretato da Mario Di Leva) un bambino rimasto orfano.

Domenica In oggi 19 febbraio ospita i cantanti di Sanremo

Nella prima puntata i due infatti restano coinvolti in una sparatoria e Paola perde il bambino. Quando scopre che si trovavano in un ristorante coinvolto nell'inchiesta di cui Alessandro si stava occupando, Paola non vuole perdonarlo. Intanto Scudieri cerca in ogni modo di risolvere il caso e in suo aiuto arriva un amico di infanzia, Gennaro, un ex criminale votato al bene per amore del figlio Diego. Gennaro viene ammazzato e Alessandro porta Diego a casa con sé. Paola stabilirà che lei si occuperà del bambino la notte e Alessandro il giorno. Così Scudieri entra nella squadra che lavora solo di notte. Tutte le puntate saranno poi disponibili in streaming su Ray play.

A Verissimo arrivano Michelle Hunziker e Rita Pavone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.