Verissimo oggi domenica 19 febbraio. Ecco chi sono gli ospiti

Tantissimi, anche oggi, gli ospiti che Silvia Toffanin intervisterà nel suo Verissimo, in onda su Canale 5 a partire dalle 16.30. Il più atteso è certamente la show girl, Michelle Hunziker che parlerà del suo nuovo talk Michelle impossibile and friends, una puntata in cui Michelle è la regina assoluta del palco e viene affiancata da amici e colleghi e pure dall'ex Eros Ramazzotti. Nell'intervista di oggi Michelle parlerà anche della gravidanza di sua figlia Aurora e dell'emozione di diventare nonna. SIlvia Toffanin inoltre oggi intervisterà anche i Cugini di Campagna, reduci dal palco dell'Ariston dove si sono piazzati al 21esimo posto con la canzone Lettera 22. Poi sarà la volta di Rita Pavone che quest'anno festeggia i suoi 60 anni di carriera. Oggi in studio ripercorrerà tutti i suoi successi. Infine spazio a Gerry Scotti che proprio stasera torna in prima serata su Canale 5 con Lo show dei record. E intervista doppia a Patrizia Rossetti ed Emanuela Folliero.

Domenica In oggi 19 febbraio ospita i cantanti di Sanremo

