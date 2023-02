Domenica In oggi 19 febbraio ospita i cantanti di Sanremo

19 febbraio 2023 a

Saranno ancora i cantanti del festival di Sanremo a farla da padrone oggi a Domenica In, il popolarissimo talk domenicale condotto da Mara Venier. Dopo la puntata speciale del 12 febbraio dal Teatro Ariston a Sanremo, oggi si torna in studio, ma la gran parte dello show sarà comunque dedicata ai cantanti della gara canora più famosa d'Italia. Sul palco, ospiti della Venier saranno dunque Gianluca Grignani, i Coma Cose, che a Sanremo hanno annunciato il loro matrimonio, Rosa Chemical, al centro della polemica per il bacio a Fedez, Al Bano, Leo Gassmann, Will e Ariete. Per lo spazio dedicato a Sanremo sarà presente anche Andrea Delogu conduttrice di Primafestival. Come sempre in studio presenti Marino Bartoletti, Simona Izzo, Pino Strabioli e Luca Tommassini. Nel corso del pomeriggio poi, per lo spazio dedicato alle fiction, ci sarà Francesco Arca, che, insieme al piccolo interprete di Diego - Mario Di Leva - presenterà la serie tv Resta con me.

