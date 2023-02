Charlize Theron, dalla pubblicità hot ai ruoli da grande diva

18 febbraio 2023 a

Charlize Theron età. Nata il 7 agosto 1975 a Benoni, in Sudafrica, Attrice, produttrice cinematografica e modella sudafricana naturalizzata statunitense incanta il pubblico grazie alla sua bellezza eterea ma anche alla capacità di interprete che le hanno valso riconoscimenti tra cui un premio Oscar, un premio Golden Globe, un premio al Festival di Berlino e un premio SAG Awards.La sua vita è segnata da un tragico evento, sua madre Gerda uccise per legittima difesa suo padre Charles, marito violento e alcolizzato, con un colpo di arma da fuoco quando lei aveva solo 16 anni. Nel 1991, pochi mesi dopo la morte del padre, partecipa a un concorso per modelle a Johannesburg vincendolo. Rappresenta quindi la sua nazione al concorso internazionale New Model Today per giovani modelle a Positano, anche in questo caso arriva prima e ottiene un contratto di un anno per lavorare come modella a Milano. La fama arriva grazie ad uno spot pubblicitario della Martini, chiamato Mogul Italian e ambientato a Santa Margherita Ligure, poi trasmesso per la prima volta nel 1993 e nel quale si intravede il suo lato B.

L’esordio al cinema arriva con una piccola parte nel film horror nel 1995, Children of the Corn III: Urban Harvest, di James D.R. Hickox. L’anno successivo recita nella commedia poliziesca scritta e diretta da John Herzfeld, Due giorni senza respiro e nel film musical di Tom Hanks, Music Graffiti. Nel 1997 arriva la notorietà con il ruolo da protagonista nel thriller L’avvocato del diavolo accanto a Keanu Reevese e Al Pacino. Due anni dopo è protagonista con Johnny Depp, nel film The Astronaut’s Wife – La moglie dell’astronauta, scritto e diretto da Rand Ravich. Nello stesso anno, ottiene un’altra parte nel film drammatico, Le regole della casa del sidro. Tra le altre pellicole che l'hanno incoronata diva del cinema anche Sweet november, diretto da Pat O'Connor, con Keanu Reeves e anche Biancaneve e il cacciatore nel quale interpreta il ruolo della strega crudele.

E' stata legata a Stephan Jenkins, cantautore dei Third Eye Blind, poi fidanzata nove anni con l’attore Stuart Townsend. Diversi i gossip sui suoi flirt, mai confermati, con Keanu Reeves, Eric Thal e Ryan Reynolds. Nel 2015 ha avuto una storia con Sean Penn e una liaison con l’attore Alexander Skarsgård, con cui sarebbe poi tornata insieme nel 2018. Oggi è sentimentalmente legata al modello canadese Gabriel Aubry, 45enne ex compagno di Halle Berry. L'attrice è diventata madre adottando due bambine. Seguitissima sul suo profilo Instagram con più di 7 milioni di follower.

