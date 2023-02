Stasera in tv 18 febbraio: C'è posta per te, gli ospiti della serata

18 febbraio 2023 a

Stasera in tv alle 21.20 su Canale 5 torna l'appuntamento del sabato sera con C'è posta per te il programma condotto da Maria De Filippi. La formula è sempre la stessa, da un lato chi ha chiamato la trasmissione e chi, dopo la consegna della lettera, da parte dei postini che arrivano rigorosamente in bicicletta, dovrà scegliere se accettare l'invito,

Ad aspettare i destinatari delle lettere i mittenti, tra loro una busta che poi sarà aperta per l'agognato ricongiungimento o resterà chiusa decretando il rifiuto a qualsiasi tipo di riconciliazione. Storie nelle quali milioni di italiani si identificano durante le puntate e magistralmente riassunte da Maria De Filippi che non lascia mai nulla di intentato pur di riportare la serenità tra le parti. La scorsa settimana C'è posta per te ha interessato 2.652.000 spettatori pari al 12,34% di share, sotto la media a causa della concomitanza con Sanremo 2023.

Tradimenti, crisi familiari, antiche separazioni ma protagonisti della serata sono anche i momenti divertenti soprattutto con l'arrivo degli ospiti e per questa puntata tra i big attesi c'è Luciana Litizzetto che con la sua pungente ironia non mancherà di rendere ancor più vivace il ritmo della serata.

