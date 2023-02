Mario Tozzi: carriera, ex moglie, figlio e la scelta vegetariana

18 febbraio 2023 a

Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, scrittore, autore e conduttore televisivo, è nato il 13 dicembre 1959 a Roma. Laureatosi in Scienze geologiche, Tozzi, primo ricercatore all'Istituto di Geologia ambientale e geoingegneria del Cnr, membro del consiglio scientifico del WWF e Cavaliere della Repubblica Italiana, è noto al grande pubblico per i programmi che lo vedono protagonista nel raccontare il pianeta, le sue peculiarità ma anche la fragilità e i pericoli dell'intervento umano.

La sua carriera televisiva è iniziata con la collaborazione ad alcune puntate di Geo&Geo tra il 1996 e il 2004. Ha condotto Gaia – Il pianeta che vive e l’evoluzione di Terzo pianeta. E" stato alla guida, insieme al Trio Medusa, della trasmissione La gaia scienza su LA7 per poi passare, nel 2011, alla conduzione di Allarme Italia sempre sulla stessa rete. Diversi gli altri format e documentari che lo hanno visto protagonista. Nella stagione invernale 2022-2023 è tornato in tv con Sapiens, un solo pianeta in onda il sabato sera in prima serata su Rai 3. Tozzi è anche uno scrittore. ha pubblicato oltre 20 testi, e speaker radiofonico: dal 2011 al 2012 ha infatti condotto Tellus su Rai Radio 2 e dal 2020 Green Zone per Rai Radio Uno.

Molto riservato per la sua vita privata, di Tozzi si sa che è stato sposato ma che poi ha divorziato, dall'unione con l'ex moglie è nato un figlio che nel 2022 ha raggiunto la maggiore età. Si dichiara vegetariano, una scelta fatta, come il geologo stesso ha raccontato in più occasioni, per ragioni ambientaliste, salutiste ma anche etiche.

