Stasera in tv 18 febbraio su Rai 3: Agro Pontino e Amazzonia al centro di Sapiens

18 febbraio 2023 a

Stasera in tv alle 21.45 su Rai 3 c'è Sapiens, un solo pianeta condotto da Mario Tozzi. Si parlerà della bonifica dell'Agro Pontino per analizzare, attraverso un esempio italiano cosa sta accadendo in Amazzonia.

La bonifica durò oltre 10 anni con il lavoro di cinquantamila uomini reclutati un intervento che ha portato alla deforestazione di una vasta area alle porte di Roma per soddisfare il crescente fabbisogno di colture e allevamento di bestiame.

Si analizzeranno in parallelo le vicende della foresta dell'Agro Pontino e l'Amazzonia per riflettere su quanto sta accadendo oggi in Sud America. Torna quindi dopo una pausa. il nuovo ciclo di puntate della trasmissione che guiderò gli spettatori alla riscoperta del pianeta per le prossime cinque settimane in prima serata.

