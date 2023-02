Stasera in tv su Rai 1 Tale e Quale Sanremo, concorrenti vip in sfida

18 febbraio 2023 a

Stasera 18 febbraio in tv su Rai 1 alle 21,25 va in onda Tale e Quale Sanremo, la prima delle due serate dello show degli imitatori condotto da Carlo Conti. A distanza di una settimana dalla serata finale del Festival della canzone italiana si esibiranno 13 vip che riprenderanno i grandi successi della manifestazione. Quella di questa sera è la prima di due puntate interamente dedicate alla manifestazione canora. Ecco i nomi dei vip in gara.

Rosalinda Cannavò, Bianca Guaccero, Valeria Marini, Stefania Orlando, Alba Parietti, Valentina Persia, Paolo Conticini, Andrea Dianetti, Pierpaolo Pretelli, Gilles Rocca, Valerio Scanu e la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirillii. Saranno loro i protagonisti che in questo primo sabato si metteranno in gioco, ripercorrendo la storia della grande musica italiana e cantando rigorosamente dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. I protagonisti arrivano alle esibizioni dopo il percorso con i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la actor coach Emanuela Aureli.

In giuria per la puntata del 18 febbraio ci saranno Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Leonardo Pieraccioni, un trio scoppiettante e che di certo darà ulteriore spettacolo. Ci sarà anche un quarto giudice a sorpresa come sempre nella trasmissione. La seconda e ultima sfida andrà in onda tra una settimana per proclamare il Campione di Tale e Quale Sanremo 2023.

