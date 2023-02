Luca Argentero e Cristina Marino, è nato il secondo figlio: come si chiama

17 febbraio 2023 a

Cristina Marino e Luca Argentero sono diventati genitori per la seconda volta. Lo hanno annunciato con un dolce post social in cui mostrano le loro mani e quelle del piccolo. "Con il cuore pieno d'amore" hanno scritto, svelando il nome del bambino: Noè Roberto. I due sono già genitori di Nina Speranza, nata a maggio 2020.

La coppia non poteva festeggiare al meglio San Valentino: un fiocco azzurro che riempie di gioia il cuore di entrambi. "La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. L'amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale. La gag che ci diverte molto è quando le chiediamo quanto ci voglia bene e lei risponde: 'A papi tanto, a mami poco'...", ha raccontato al settimanale Grazia la neo mamma.

Cristina Marino ha annunciato la seconda gravidanza a settembre con un post social in cui appare al mare con Luca Argentero e Nina Speranza e il pancione appena accennato. Per i primi mesi ha preferito tenere riservata la notizia ma una volta uscita allo scoperto ha sfoggiato le forme con orgoglio: prima il debutto sul red carpet del Festival di Venezia, poi è arrivata la copertina di Vanity Fair. Durante la dolce attesa non ha rinunciato all'allenamento (il fitness è la sua grande passione che, nel tempo, ha anche trasformato in business): ha mostrato ai follower i suoi workout premaman, attirandosi talvolta critiche velenose. Argentero e Marino si sono conosciuti sul set del film Vacanze ai Caraibi e non si sono più lasciati. Nel 2020 sono diventati genitori di Nina Speranza, e nel 2021 sono convolati a nozze nella loro villa a Città della Pieve (in provincia di Perugia) con una cerimonia tanto romantica quanto riservata.

