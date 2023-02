Paola e Chiara, chi sono i rispettivi compagni e perché si erano divise. Ora la reunion a Sanremo

17 febbraio 2023 a

Paola e Chiara - ospiti di Propaganda Live nella puntata di oggi 17 febbraio - sono state due delle cantanti più attese del recente Festival di Sanremo. Le sorelle infatti mancavano da tanti anni, in coppia, dalla scena musicale dopo il grande successo degli anni Novanta.

Ma chi sono le due sorelle? Paola e Chiara Iezzi, rispettivamente 48 e 49 anni, salirono sul podio di Sanremo nel 1997 con la celebre Amici come prima. La loro carriera però era iniziata nel 1994 come coriste degli 883, scelte da Claudio Cecchetto. Poi la formazione del duo, la partecipazione a Sanremo Giovani con il brano In viaggio. Anni di grande successo con partecipazioni anche al Festivalbar e a Un disco per l'estate. Nel 2000 Vamos a bailar (Esta vida nueva) diventa un tormentone, altrettanto bene va poi Festival. Nel 2013 si separarono facendo perdere le loro tracce, la settimana scorsa la riunione per la gioia dei loro fan. Le rispettive carriere da solista però non decollarono mai.

“Abbiamo deciso di chiudere perché c’era una tale tensione, un tale nervosismo. Anche tra noi c’era tensione, eravamo in difficoltà, non viaggiavamo più allo stesso ritmo… Non si può avere sempre, entrambe, lo stesso entusiasmo, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più. Prima eravamo due treni sullo stesso binario, adesso siamo due treni su binari diversi, che a volte si incontrano”, hanno raccontato le due sorelle in una recente intervista. Lo scorso anno poi una casuale reunion a Milano durante dj set ("era solo il momento giusto: ci eravamo ritrovate, avevamo chiarito”). Nella vita privata Paola (la mora) è fidanzata da sedici anni con uno dei fotografi più famosi e richiesti d'Italia, Paolo Santambrogio. Chiara (la bionda) è sposata con Meir Cohen, ex rabbino ebraico. I due si sono sposati in gran segreto sull'isola di Cipro con rito ortodosso.

