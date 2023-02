Alba Parietti, chi è il suo nuovo fidanzato Fabio Adami. Il flirt con Sandy Marton

17 febbraio 2023 a

Alba Parietti sarà la protagonista di Tale e quale Sanremo, lo show di due puntate ideato dalla Rai con Carlo Conti alla conduzione. La showgirl piemontese sarà attesissima, venerdì 17 febbraio, di Oggi è un altro giorno sempre su Rai1.

Modella, cantante, conduttrice televisiva, opinionista e attrice e tanto altro: nella sua lunga carriera Alba Parietti (61 anni9 ha fatto di tutto. Figlia del partigiano Francesco Parietti, nome di battaglia Naviga, e della scrittrice e pittrice Grazia Dipietromaria, Alba iniziò la carriera tv su Telemontecarlo (mitico lo sgabello di Galagol), poi La7 e la lunga ascesa, in cui è stata anche volto di Rai e Mediaset.

Con Franco Oppini (da cui ha avuto il figlio Francesco) è stata sposata dal 1981 al 1990. L'anno dopo si è legata al filosofo Stefano Bonaga, storia finita male per il flirt con Christopher Lambert. Dal 2014 al 2017, invece, è stata insieme a Cristiano De André, figlio di Fabrizio. Ma nelle sue storie sentimentali c'è anche quella con il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea. Una relazione ripresa più volte e durata ininterrottamente dal 2001 al 2007. E' scomparso a ottobre 2020 e in quell'occasione Alba Parietti scrisse su Instagram: "Non posso immaginare questo mondo senza di te, senza la tua dolcezza, la tua risata. La mia vita non sarà mai più la stessa, eri il mio punto fermo, la mia luce nel buio". Il suo nuovo fidanzato è Fabio Adami, manager di 55 anni, una storia d'amore nata sul treno. Da poco è stata al centro di un retroscena rivelato dal cantante Sandy Marton: "Sono diventato un mostro di sex appeal, me lo fece capire Alba Parietti. Non siamo stati fidanzati. Fu, come si dice? Un flirt".

