Quarto Grado, stasera in tv 17 febbraio su Rete4: i casi Saman e Resinovich

Stasera in tv, 17 febbraio, come ogni venerdì che si rispetti l’appuntamento su Rete4 per i telespettatori è solo con Quarto Grado, il programma d’approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Tra omicidi, pagine di cronaca nera, gialli e misteri ancora da risolvere.

Il corpo ritrovato è di Saman: identificato da denti e frattura del collo. E' stata strangolata

Questa sera il programma, a cura di Siria Magri, aprirà la puntata con la storia di Saman Abbas, la ragazza che si era ribellata a un matrimonio combinato. Il processo contro gli esecutori materiali dell’omicidio è iniziato: lo zio Danish e i due cugini Ijaz e Nomanulhaq si accusano a vicenda. E, intanto, dal Pakistan arriva l’ennesimo rinvio per l’estradizione del padre della 17enne, il 48enne Shabbar. Verrà fatta giustizia?

A Novellara cittadinanza onoraria a Saman Abbas. E spunta il video del braccialetto

Ma non finisce qui. Al centro della puntata di stasera anche la vicenda di Liliana Resinovich, la donna scomparsa nel dicembre del 2021 e ritrovata senza vita nel gennaio del 2022. L’ultimo messaggio della donna è all’amico del cuore Claudio e questo lascia ancora aperto il giallo. La Procura deve fare luce: Lily è stata uccisa o si è trattato di un suicidio? Quarto Grado anche stasera può contare su tanti ospiti ed esperti come, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo.

