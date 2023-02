PiazzaPulita stasera in tv giovedì 16 giugno su La7. Anticipazioni e ospiti

16 febbraio 2023 a

Stasera in tv, giovedì 16 febbraio, su La7 nuovo appuntamento con PiazzaPulita, il talk show condotto da Corrado Formigli. Come sempre la puntata si occuperà di diversi argomenti, a partire dalla crisi che sta vivendo la sinistra, ancora una volta uscita sconfitta dalle elezioni. La politica non sarà l'unico argomento. Annunciata un'inchiesta sul malfunzionamento dei centri per l'impiego nella gestione del Reddito di cittadinanza e una sullo scandalo delle case degli enti pubblici vendute ai vip con maxi sconti. Tra gli ospiti della serata Elly Schlein, candidata alla segreteria del Partito Democratico; Elsa Fornero, ex ministro e docente dell'Università di Torino; Nunzia De Girolamo e i giornalisti Francesco Borgonovo, Stefano Cappellini, Emiliano Fittipaldi e Antonio Padellaro. Come al solito non mancherà Stefano Massini che proporrà uno dei suoi racconti.

