Simone Cristicchi, chi è. Dal successo di Sanremo all'amore per la famiglia

16 febbraio 2023 a

a

a

Simone Cristicchi ha appena festeggiato il suo compleanno, essendo nato a Roma il 5 febbraio 1977. Padre romano, mamma marchigiana, già a 17 anni si è avvicinato al mondo della musica, creando un gruppo rock. A vent'anni si è gettato sulla canzone d'autore, mettendosi in bella evidenza. La svolta per la sua carriera è arrivata nel 2005 quando ha lanciato il brano Vorrei cantare come Biagio, diventato un tormentone. Poi nel 2007 è arrivata la vittoria di Sanremo che gli ha regalato grande notorietà. Il suo ultimo disco risale al 2013 e si intitola Album di famiglia. Cosa fa oggi Cristicchi? Si è allontanato dal mondo della musica per dedicarsi soprattutto al teatro e alle colonne sonore. Ti regalerò una rosa, Meno male e Mi manchi, restano i suoi brani più noti. La moglie è Sara Quattrini, archeologa romana. Si sono sposati nel 2010 nel castello di Montemerano, in Maremma. Cerimonia semplice, considerato che sono due persone che non amano i riflettori. Hanno due figli, Tommaso e Stella, nati rispettivamente nel 2008 e nel 2011. La famiglia vive ad Ariccia, cittadina dei castelli romani. Cristicchi ha frequentato il liceo classico e prestato servizio da volontario in un centro di igiene mentale.

Oggi è un altro giorno ricorda l'attrice malinconica, Laura Antonelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.