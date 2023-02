Francesca D'Aloja, chi è. Dall'amore con Marco Risi al colpo di fulmine per lo scrittore

Sullo stesso argomento: Anna, la bellissima e spietata spia del Kgb voluta da Luc Besson

Francesca D'Aloja, chi è l'attrice, scrittrice e regista italiana ospite di Oggi è un altro giorno, giovedì 16 febbraio? Nata a Roma nel 1963, ha iniziato con la carriera come attrice, ma ha lavorato anche dietro la macchina da presa. Ha recitato, tra gli altri, con i registi Vittorio Gassman, Carlo Verdone, Ferzan Özpetek, Ettore Scola, Ricky Tognazzi e Marco Risi. E proprio Risi nel 1993 è diventato suo marito, dopo aver avuto una relazione con Alessandro Gassmann. Nel 2006 l'attrice ha conosciuto lo scrittore e premio strega Edoardo Albinati e tra i due è scoccata la scintilla. All'epoca erano entrambi sposati, lei con Risi e lui con Benedetta Loy. Come attrice ha iniziato con il film Amarsi un po' ... di Carlo Vanzina (era il 1984) e l'ultima pellicola in ordine di tempo in cui ha recitato è L'ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi (2013). Quattro i lavori come regista e autrice, ma si è dedicata anche a diversi libri.

