Che Dio ci aiuti, stasera in tv giovedì 16 febbraio. La trama

16 febbraio 2023 a

a

a

Che Dio ci aiuti torna su Rai 1, stasera giovedì 16 febbraio, dopo la pausa a causa del Festival di Sanremo. Due gli episodi in programma a partire dalle ore 21.25. Il primo si intitola La tua vocazione. Azzurra e suor Teresa si uniscono in favore del piccolo Elia. Partite con l'obiettivo di cercargli una famiglia, si ritrovano a dover affrontare molte difficoltà. Dopo molte incomprensioni finalmente riescono a trovare punti di incontro. Intanto Emiliano trova il tempo di fare il bilancio della sua vita. Sara cerca di compiacerlo, dimenticando che le bugie possono essere scoperte. Il titolo del secondo episodio è Pro Bono. Azzurra aiuta Ludovica in crisi che non sa quale strada prendere. Intanto in convento torna anche suor Costanza che combina più di un pasticcio.

Oggi è un altro giorno ricorda l'attrice malinconica, Laura Antonelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.