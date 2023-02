Anna, film stasera in tv giovedì 16 febbraio su Rai 2. La trama

16 febbraio 2023 a

Anna. E' il titolo del film in programma stasera in tv, giovedì 16 febbraio, su Rai 2, inizio alle ore 21.20 in prima visione. Scritta e diretta da Luc Besson, produzione francese del 2019, è una pellicola di azione e spionaggio, girata con l’inconfondibile stile, fra décor europeo e confezione da kolossal ad alta tensione. Il film racconta la storia di una donna giovane e bellissima che si trasferisce da Mosca a Parigi. Diventa una delle indossatrici più importanti del circuito della moda, ma in realtà è una agente del Kgb, incaricata di giustiziare tutti i possibili nemici della Russia. E quando se ne rende conto anche la Cia, scatta la caccia. Come aveva fatto con Anne Parillaud in “Nikita” e Milla Jovovic nel “Quinto elemento”, Besson utilizza una protagonista poco conosciuta, Saša Luss, per trasformarla in una diva.

