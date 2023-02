Oggi è un altro giorno, giovedì 16 febbraio su Rai 1. Ospiti e anticipazioni

15 febbraio 2023 a

a

a

Oggi è un altro giorno ricorda Laura Antonelli. Il programma condotto da Serena Bortone lo fa nella puntata di oggi, oggi, giovedì 16 febbraio, in occasione dell'uscita di un documentario dedicato alla bellissima attrice dal titolo "La diva malinconica”. Gli ospiti del talk, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 14.05, saranno l'attrice e conduttrice Daniela Poggi, il cantautore Simone Cristicchi e Francesca D'Aloja, anche lei attrice. Pegah Moshir Pour, attivista per i diritti umani di origini iraniane, sarà collegato direttamente dal palco di Sanremo. Nella seconda parte del programma spazio all’attualità, con tutti gli aggiornamenti sui principali temi della politica.

Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi uccise dallo stesso assassino?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.