Atlantide stasera in tv, mercoledì 15 febbraio su La7. Puntata dedicata a Matteo Messina Denaro

La puntata di Atlantide di stasera in tv, mercoledì 15 febbraio, su La7 è dedicata alla latitanza di Matteo Messina Denaro, il boss della mafia che per trent'anni è riuscito a sfuggire alle forze dell'ordine. Come ha vissuto per ben tre decenni uno degli uomini di spicco di Cosa Nostra? Chi ha incontrato? Chi l'ha aiutato? Il programma condotto da Andrea Purgatori prova a dare risposte a queste e ad altre domande. Il boss è stato preso il 16 gennaio: nell'elenco dei latitanti più pericolosi al mondo era stato inserito nel 1993. Messina Denaro è accusato di essere uno dei mandanti delle stragi di Capaci e D'Amelio nelle quali furono uccisi i giudici Falcone e Borsellino. Ma chi lo ha coperto così a lungo? Soltanto la mafia oppure anche pezzi deviati dei servizi segreti?

