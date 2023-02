La fredda luce del giorno, stasera in tv mercoledì 15 febbraio film su Italia 1

15 febbraio 2023 a

La fredda luce del giorno. E' il titolo del film in programma stasera in tv, mercoledì 15 febbraio, su Italia 1, inizio alle ore 21.20. Pellicola di azione del 2012, produzione americana e spagnola. Regia di Mabrouk El Mechri. Nel cast Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver, Vero'nica Echegui, Caroline Goodall, Jim Piddock, O'scar Jaenada, Rafi Gavron, Shira Scott e Joseph Mawle. La trama Una settimana di vacanze in Spagna con la famiglia per Will Shaw, ma a causa dei suoi problemi non riesce a godersi il viaggio. Poi la situazione precipita: la famiglia viene sequestrata da un gruppo di persone. Sono agenti dei servizi segreti che voglione recuperare una misteriosa valigetta. Il suo mondo va improvvisamente in frantumi. Riuscirà a rimettere insieme i pezzi?

