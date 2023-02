Buongiorno mamma, stasera in tv mercoledì 15 febbraio su Canale 5

15 febbraio 2023 a

Buongiorno mamma. Stasera mercoledì 15 febbraio comincia la seconda serie della fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Inizio alle ore 21.20 su Canale 5. La trama. Guido è in piena crisi per le condizioni di Anna e perché Sole è ormai alle battute conclusive della sua gravidanza. Sa che occorre avere calma per cercare di sistemare le cose, perché convivere con una donna in coma e una neonata non sarebbe affatto semplice. Decide quindi di rivolgersi alla suocera Lucrezia. Intanto trova un orecchino in fondo al lago e lo regala proprio a Sole. Jacopo si score attratto da Agata che conosce Mauro il quale in passato ha avuto un'esperienza con Maurizia. Jacopo pensa di trasferirsi ad Amsterdam per frequentare una scuola di musica: una decisione causata anche dagli atteggiamenti teneri di Agata e Guido. Mentre Francesca è a Roma per motivi di studio, a Sole si rompono le acque.

