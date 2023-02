Chi l'ha visto? stasera mercoledì 15 febbraio su Rai 3. Le anticipazioni

15 febbraio 2023 a

Stasera in tv, mercoledì 15 febbraio, su Rai 3 solito appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di gialli, cronaca nera e persona scomparsa. Per la piccola Angela Celentano nuova pista che porta in Sud America. I genitori della bimba scomparsa sul Monte Faito hanno riscontrato una somiglianza così forte con una piccola che li ha spinti a chiedere il confronto del profilo generico. Attendono l'esito del dna. Si parlerà anche dei casi di Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi. Sono state uccise da una persona vicina all’ambiente ecclesiastico? L’attenzione degli inquirenti si focalizza su un uomo che avrebbe molestato alcune ragazze a Cesena. In studio la mamma Marisa Golinucci con il presidente dell’associazione Penelope, Nicodemo Gentile. Si parlerà anche della morte di Elena Bruselles e di sua figlia Luana Costantini, trovate senza vita in un appartamento a Roma. I due uomini che erano con loro nella casa hanno detto la verità? Nel corso della diretta un documento inedito che getta ombre sulla versione dello Shamano Shekinà. Ovviamente non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto, le segnalazioni delle persone in difficoltà. Appuntamento a partire dalle ore 21.20.

