Nancy Brilli, chi è. La morte della mamma, il successo nel cinema, gli amori e le malattie

Quello di Nancy Brilli è un nome che non ha certo bisogno di presentazioni. Classe 1964, romana, è una delle attrici italiane più apprezzate e amate. Nei mesi scorsi ha vissuto un momento difficile dopo il contagio da Covid, ma in passato ha sofferto soprattutto di endometriosi. Uno sguardo alla vita privata. Dal 1987 al 1990 è stata sposata con Massimo Ghini; dal 1991 al 1994 è stata legata a Ivano Fossati; dal 1997 al 2002 ha avuto una relazione con Luca Manfredi, relazione dalla quale è nato un figlio, Francesco. Poi la lunga storia d'amore con il chirurgo estetico Roy De Vita. E' stata forse la storia più complessa della sua vita, visto che lei stessa ha poi spiegato che a causa della delusione è stata costretta ad andare in analisi. All’anagrafe Nancy Nicoletta Lina Ortensia Brilli, è nata a Roma e ad aprile compirà 59 anni. Ha vissuto un'infanzia difficile, visto che ha perso la madre quando aveva solo 10 anni. Ai tempi della scuola ha conosciuto Vittoria Squitieri ed entrando in contatto con il padre Pasquale, è entrata nel mondo del cinema.

