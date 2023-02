Anna Ammirati, chi è. Dal film con Tinto Brass a Mare Fuori. La figlia e la privacy

15 febbraio 2023 a

Classe 1979, napoletana e grandissima appassionata di recitazione fin da quando era una bimba. Lei è Anna Ammirati, una delle attrici di Mare Fuori, la fiction che sta ottenendo grande successo su Rai 2. Anna ha esordito come attrice quando aveva solo otto anni. Grazie allo studio e alla tenacia è arrivata a lavorare per il cinema e la televisione con grandi registi. In Mare Fuori è nel cast dal 2020, scelta da Carmine Elia, Ivan Silvestrini e Milena Cocozza per interpretare il ruolo dell’agente penitenziaria.

Diamo uno sguardo alla sua carriera. Dopo il diploma in arte applicata e fotografia, si è trasferita a Roma e ha conseguito la laurea in psicologia alla Sapienza. Poi gli studi all’Accademia di Teatro di Beatrice Bracco e diversi workshop di perfezionamento con Gerandine Baron, Greta Seacat e Paul Haggis. Sul palco del teatro è salita da bambina. Primo successo nel 1997, quando Tinto Brass la volle nel film Monella.

Da quel momento una lunga serie di successi tra cinema e televisione. Ha lavorato con registi come Antonio Capuano, Alessandro Genovesi e Fausto Brizzi e in fiction come Donna detective, L’Allieva, Squadra Mobile – Operazione mafia capitale e Mare fuori. Su Rai Radio Live conduce il programma radiofonico C'era una volta. E la sua vita privata? Tiene molto alla sua privacy e le notizie sono poche. Ha una figlia ma non è chiaro se è ancora legata al padre.

